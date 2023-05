Konjunktur BIHK: Stagnation in der Wirtschaft: Abwanderung befürchtet

Für die heimische Wirtschaft ist nach einer Konjunkturumfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) kein Aufschwung in Sicht. „Die bayerische Wirtschaft steckt fest, sie kommt nicht vom Fleck“, sagt BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl am Dienstag in München.

dpa