Wirtschaft BIHK: Weniger Gründungen und weniger Selbstständige

Nach einem Hoch während der Corona-Pandemie geht die Zahl der Unternehmensgründer in Bayern wieder zurück. Im vergangenen Jahr wurden gut 90.000 neue Unternehmen in Bayern aus der Taufe gehoben, neun Prozent weniger als 2021. Das berichtete der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) am Dienstag auf Basis der Daten des Landesamts für Statistik.

dpa