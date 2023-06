Unfall Biker bei Zusammenprall mit Auto am Bodensee schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Biker in Lindau am Bodensee schwer verletzt worden. Der 69-Jährige war am Sonntag in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als er nach Angaben der Polizei zu spät bemerkte, dass ein Autofahrer vor ihm auf der Straße wendete.

dpa