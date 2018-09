Unfälle Biker bei Zusammenstoß mit Wildschwein schwer verletzt

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Köditz.Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein bei Köditz (Landkreis Hof) schwer verletzt worden. Der 48-Jährige fuhr in der Nacht zu Sonntag auf der Bundesstraße 173, als er mit einem die Straße überquerenden Wildschwein zusammenstieß, wie die Polizei in Hof mitteilte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das Wildschwein starb.