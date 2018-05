Unfälle Biker stirbt bei Kollision mit Auto Am Samstagmorgen ist ein 47-jähriger Motorradfahrer mit einem Auto zusammengeprallt. Er starb an den schweren Verletzungen.

Eine Leuchtschrift warnt vor einer Unfallstelle.

Karlsfeld.Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Samstagmorgen bei Karlsfeld (Landkreis Dachau) mit einem Auto zusammengeprallt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Fahrer des Pkw überholte nach Angaben eines Polizeisprechers einen Lastwagen, dabei stieß das Fahrzeug frontal mit dem Motorradfahrer auf der Gegenspur zusammen. Der 47 Jahre alte Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße 471 war in den Morgenstunden in beide Richtungen gesperrt. (dpa)

