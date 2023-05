Dachau Biker stößt frontal mit Auto zusammen: Mann schwer verletzt In Oberbayern ist ein 61 Jahre alter Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich schwer verletzt. Der 15 Jahre alte Beifahrer im Auto wurde laut Polizei vom Montag leicht verletzt.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. Foto: Stefan Sauer/Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Markt Indersdorf.Der 61-Jährige war mit seinem Motorrad am Sonntagabend in der Nähe von Markt Indersdorf unterwegs. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto einer 19-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 61-Jährige über das Auto geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.