Bikinimuseum ersteigert Taylors Badekleid statt Bond-Bikini

Der Bikini mit dem Messer am Gürtel machte Schauspielerin Ursula Andress weltberühmt - oder umgekehrt. Das knappe Stückchen Stoff sollte versteigert werden. Ins BikiniArtMuseum in Bad Rappenau kommt es vorerst nicht. Dafür zieht ein anderes Stück Bademode in die Ausstellung.