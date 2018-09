Fussball

„Bild am Sonntag“: BMW will Audi als Partner ablösen

BMW will Audi als Automobilpartner des FC Bayern München ablösen. Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, hat der Fußballclub bereits eine Absichtserklärung abgegeben, wonach der Münchner Autobauer Audi spätestens im Jahr 2025 ablöst. Eine Bestätigung gab es am Sonntag nicht.