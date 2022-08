FCB-Sportvorstand „Bild“: Salihamidzic bekommt neuen Vertrag bis 2026

Der FC Bayern München will laut „Bild“-Zeitung den Vertrag mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic längerfristig verlängern. Am Montag tagte der Aufsichtsrat der FC Bayern AG um Ehrenpräsident Uli Hoeneß (70). Dort schlug Präsident Herbert Hainer (68) in der Sitzung als Aufsichtsratschef die Vertragsverlängerung mit Salihamidzic vor. Der Präsidialausschuss habe den Vertrag bis Sommer 2026 zuvor mit allen Zahlen abgesegnet, wie die „Bild“ am Montag berichtete.

dpa