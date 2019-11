Fussball „Bild“-Zeitung: FC Bayern sagt Wenger ab Der Franzose Arsène Wenger wird nach Angaben der „Bild“-Zeitung vom Donnerstag nicht der neue Trainer beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.

Mail an die Redaktion Arsenals damaliger Trainer Arsène Wenger lächelt vor einem Spiel. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa/Archivbild

München.Eine Verpflichtung des früheren Coaches des FC Arsenal sei „keine Option“, teilten die Bayern dem Blatt mit und bestätigten ein Gespräch von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit dem 70-Jährigen.

„Arsène Wenger hat Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochnachmittag angerufen und grundsätzlich Interesse am Trainerposten beim FC Bayern signalisiert“, zitiert die „Bild“-Zeitung. „Der FC Bayern schätzt Arsène Wenger für seine Arbeit als Trainer bei Arsenal London sehr, aber er ist keine Option als Trainer beim FC Bayern München.“

Am Sonntag hatte sich der Rekordmeister in beiderseitigem Einvernehmen von Niko Kovac getrennt. Vorerst hat Co-Trainer Hansi Flick die Mannschaft übernommen, der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw wird auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund auf der Bank sitzen.