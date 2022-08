Gewinnspiel Bilderbuchlandschaft: Urlaub im Pfaffenwinkel zu gewinnen

Merken

Mail an die Redaktion Den vielen Kirchen und Klöstern hat der „Pfaffenwinkel“ seinen Namen zu verdanken. Zu den knapp 160 christlichen Bauten gehört auch das ehemalige Kloster Wessobrunn, das wunderschön gelegen ist und mit Klosterladen, Parkanlagen und eigenem Klostermuseum aufwartet. Foto: Welz TV Pfaffenwinkel

Naturfreunde dürfen sich über ein breites Angebot an Wander- und Radwegen für alle Könnerstufen freuen. Foto: Wolfgang Ehn

Umgeben von einer Bilderbuchlandschaft finden Gäste im südbayerischen Pfaffenwinkel entspannt zu sich selbst - und können in der charmanten Ferienunterkunft „Fuchsbau“ ideal entspannen. Die Heimatzeitung verlost sechs Übernachtungen.

Mit dieser Gegend hat es jemand gut gemeint. Der Pfaffenwinkel, der sich zwischen dem Starnberger See im Nordosten, dem Lech im Westen und den Voralpen im Süden erstreckt, ist reich an Naturschätzen. Sanfte Hügellandschaften und tiefgrüne Wälder prägen das Bild, während im Hintergrund die Gipfel der Alpenkette in den Himmel ragen. Dazwischen: spiegelnde Seen und sprudelnde Flüsse. Ein herrliches Fleckchen Erde.

Die Heimatzeitung verlost sechs Übernachtungen für zwei Erwachsene mit Frühstück in der Ferienwohnung Fuchsbau (www.fuchsbau-pfaffenwinkel.de). Rufen Sie uns bis Sonntag, 28. August, unter der Nummer ✆ 0137/822703263 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Fuchsbau, Ihre Telefonnummer, Ihren Namen und Ihre Adresse (bitte buchstabieren!) auf unser Tonband.

Die Wieskirche (UNESCO-Weltkulturerbe) ist wohl die berühmteste Vertreterin der insgesamt 159 Kirchen und Klöster. Wem der Sinn nach Kunst und Kultur steht, stattet den Museen der Region einen Besuch ab. Radfahrer und Wanderer freuen sich über ein breites Tourenangebot für jede Könnerstufe. Zum Beispiel laden drei Pilgerschleifen zu mehrtägigen Auszeiten ein.

− fc