Fussball

„Bild“: Nachwuchsfußballer Arp lehnt Bayern-Angebot ab

Nachwuchsstürmer Fiete Arp vom Hamburger SV hat nach Informationen der „Bild“ (Mittwoch) ein Angebot von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München abgelehnt. Der 18-Jährige wolle erst einmal die Entwicklung in Hamburg abwarten. Arp habe ein gutes Verhältnis zum neuen Chefcoach Christian Titz, mit dem er schon in der Jugend zusammengearbeitet hat. Beim ersten Bundesliga-Spiel unter Titz gegen Hertha BSC (1:2) am vergangenen Samstag stand Arp in der HSV-Startelf.