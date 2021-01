Anzeige

Lockdown Billig-Zigaretten können teuer werden Nach Tschechien zum Einkaufen oder heimlich ins Bordell? Einige wenige wagen es. Wer erwischt wird, muss in Quarantäne.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Derzeit sind Fahrten über die Grenze nach Tschechien nur aus triftigen Gründen, nicht aber zum Zigaretten holen, erlaubt.

Regensburg.Nach dem Skiausflug zum Arber noch schnell billige Zigaretten in Bayerisch Eisenstein besorgen oder das neue Jahr mit einem Bordellbesuch in Tschechien einzuläuten – was mehreren jungen Männern aus dem Raum Kelheim zum Verhängnis wurde: In Niederbayern haben in den vergangenen Tagen kuriose Zwischenfälle an der Grenze für Schlagzeilen gesorgt. In der Oberpfalz vermelden Polizei und Zoll an den Übergängen zu Tschechien dagegen sehr ruhige Tage. Die allermeisten Bürger verhielten sich vorbildlich und verzichteten auf Ausflüge. Wenngleich auch hier einige Versuche, die aktuellen Verordnungen zu umgehen, teuer zu stehen kamen.

