Schifffahrt

Binnenschiffer fordern Finanzhilfen und Donauausbau

Angesichts des Niedrigwassers an der Donau fordert der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) Finanzhilfen sowie den Ausbau des Flusses zwischen Straubing und Vilshofen. Nach monatelanger Trockenheit erreichte der Wasserstand Mitte August in dem kritischen Donauabschnitt einen neuen Negativrekord. Lag der Pegelstand 1947 bei 2,30 Meter, rutschte er in den vergangenen zehn Tagen mehrfach unter diesen Wert. Für Fracht- und Kreuzfahrtschiffe bedeutete das weitgehend Stillstand.