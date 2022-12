Bundesratsinitiative Biogas-Betreiber vor staatlicher Gewinnabschöpfung schützen

Bayern will per Bundesratsinitiative die Betreiber von Biogasanlagen vor staatlichen Gewinnabschöpfungen schützen. „Wir fordern, dass der geplante Sicherheitszuschlag noch einmal deutlich auf 10 Cent pro Kilowattstunde erhöht wird“, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Die vom Ministerrat zuvor beschlossene Initiative ziele darauf ab, auskömmliche Erlösstrukturen für Biomasse- und Biogasanlagen zu sichern. Die Technologie sei auch in Zukunft unverzichtbar.

dpa