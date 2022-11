Menschen in Europa 2022 BioNTech-Chefin in Passau: Immuntherapie als starke Waffe gegen Krebs

Mail an die Redaktion Über neue Chancen der Krebsbehandlung sprach Prof. Dr. Özlem Türeci gestern mit Moderatorin Anouschka Horn. Auf dem MENSCHEN-in-EUROPA Podium in Passau stand der Biontech-Ansatz zur individualisierten Immuntherapie im Zentrum. −F.: Jörg Schlegel

Passau, Stadt.Für jeden Patienten eine individuelle Immuntherapie als starke Waffe gegen Krebs entwickeln: Das ist die Vision von Prof. Dr. Özlem Türeci. Die Immunologin ist medizinischer Vorstand von Biontech und gab am Dienstagabend 430 Gästen bei MENSCHEN in EUROPA im Medienzentrum Passau einen Einblick in die Möglichkeiten der mRNA-Technologie. Profitierte zuletzt der von Biontech in Rekordzeit entwickelte Corona-Impfstoff von der jahrelangen Erfahrung der Krebsforschung, können nun die Erfolge in der Pandemie ein Push für die weitere Arbeit an mRNA-Impfstoffen sein.

Sehen Sie hier das Podiumsgespräch in voller Länge:











− cds