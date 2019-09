Forschung Biopark-Firma erforscht Krebsdiagnostik „2bind“ hat mit Partnern den 1. Platz bei einer EU-Ausschreibung gewonnen. Sie entwickeln ein Verfahren zur Blutanalyse.

Von Sandra Adler

Mail an die Redaktion Zwei der Köpfe hinter der Firma 2bind: Dr. Thomas Schubert und Dr. Maximilian Plach Foto: Plach

Regensburg.Zusammen mit zwei Unternehmen aus den Niederlanden und Großbritannien hat eine Regensburger Firma den ersten Platz bei einer EU-Ausschreibung belegt. Das Konsortium erhält damit für die nächsten drei Jahre Fördermittel für die Entwicklung einer neuen Art von Krebsdiagnostik, die eine verbesserte und individualisierte Therapie ermöglichen soll.

Konkret geht es um Metastasenbildung. Sie trete unter anderem während der Chemotherapie auf, erklärt Dr. Thomas Schubert, Geschäftsführer von 2bind. Seine Firma ist ein Dienstleister für Analyseverfahren und im Regensburger Biopark ansässig. Die Reaktion eines Tumors sei bisher schwer vorherzusagen – und genau dort setzt die Idee des Konsortiums an: Es will ein medizinisches Produkt entwickeln, das mit Hilfe eines Katheters metastasierende Zellen in der Nähe des Herzens aus dem Blut herausfiltert. So kann beobachtet werden, wann sich diese Zellen im Körper verteilen. Nach Züchtung in einer Kultur können diese Zellen außerdem genauer analysiert werden, um die Therapie anzupassen, etwa indem andere Medikamente daran erprobt werden.

Individuelle Therapie statt Chemo-Keule

„Solche feinen diagnostischen Tools sind wichtig, um die Therapie individuell anzupassen“, ergänzt Schubert. Statt mit der großen Chemo-Keule zu behandeln, sei es damit möglich, die beste persönliche Behandlung für den jeweiligen Patienten zu finden. Ab Oktober beginnt die gemeinsame Arbeit an der konkreten Entwicklung des Produkts.

„Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, dass wir den ersten Platz gemacht haben“, freut sich Schubert über den Erfolg des Projektes bei der EU-Ausschreibung – gerade auch im Hinblick auf die starke Bewertung der wissenschaftlichen Arbeit des Teams.

Know-How aus ganz Europa

Die Firma 2bind als Partner im Forschungsteam ist zuständig für die Biophysik, etwa dafür einen Weg zu finden, die Zellen aus dem Blut zu „fischen“. Sie ist spezialisiert auf die Charakterisierung und Auswahl der Bindemoleküle, die für diesen Vorgang gebraucht werden.

Bei der beteiligten niederländischen Firma arbeiten Experten für mestastasierende Tumorzellen, von ihnen stammt die Grundidee des neuen Produkts. Aus Großbritannien ist ein Plastikspritzgusshersteller mit an Bord, der sich mit der Verkleinerung des Katheters beschäftigt.

Das Know-How dieser Partner nur in Deutschland zu finden, wäre schwierig gewesen, sagt Schubert. Das Förderprogramm namens Eurostars, das kleine bis mittelständische Unternehmen bei der Forschung unterstützt, stricke den EU-Gedanken konsequent weiter, findet er. Eine Voraussetzung ist zum Beispiel, dass der Initiator des Projektes sich Partner aus mindestens zwei anderen Ländern sucht.

Brexit hat Einfluss auf die Forschung

Schubert sieht in der transeuropäischen Zusammenarbeit vor allem einen Vorteil in Sachen Konkurrenzfähigkeit. In den USA etwa herrsche eine andere Mentalität, da würden Investoren Millarden in Forschungsprojekte stecken. Die staatliche Förderung – etwa wie in dem genannten EU-Programm – sei ein guter Anfang.

„Riskante Projekte wie dieses würde man ohne staatliche Förderung nicht machen“, erklärt er und meint damit vor allem die zeitintensive Forschungsarbeit an der Blutanalyse, welche hochkomplex sei. Zehn Angestellte hat die Firma derzeit – mit der Förderung kann Schubert nun weitere einstellen.

Auf die Förderung des Projektes, bei dem auch eine großbritannische Firma beteiligt ist, habe der anstehende Brexit keinen Einfluss. „Material hin- und herschicken – da kann es etwa beim Zoll Probleme geben“, befürchtet Schubert. Die Zusammenarbeit beim laufenden Projekt werde schwieriger – und generell die Kooperation mit britischen Wissenschaftlern. Großbritannien sei ein „tolles Forschungsland, man kann wahnsinnig viel von ihnen lernen“, bedauert er.