Gesundheit

Bis Mitte Juni alle Schüler wieder in die Schulen

Mitte Juni sollen alle bayerischen Schüler wieder in die Schule gehen können - „wenn das Infektionsgeschehen es zulässt“, sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Bayern.