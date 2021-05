Anzeige

Brände Bis zu 750 000 Euro Schaden nach Brand in der Oberpfalz Ein Schaden von bis zu 750 000 Euro ist bei einem Hausbrand in der Oberpfalz entstanden.

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eschenbach.Der Dachstuhl des Hauses brannte bereits lichterloh, als die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag eintrafen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Erst nach zwei Stunden bekam die Feuerwehr den Brand in Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) unter Kontrolle. Der 80 Jahre alte Bewohner des Hauses erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

