Kirchentag Bischof Bätzing will Reformweg fortsetzen

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, will den Weg der Reformen in der katholischen Kirche fortsetzen. „Wir lassen nicht locker“, sagte er am Freitag auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Er betonte, dass er es befürwortet, dass Laien in den Gottesdiensten predigen dürfen. Der Vatikan hatte diesen Vorstoß zurückgewiesen. Für sein Bistum Limburg werde er das umsetzen, sagte er. „Das ist ein Schatz.“ Der Vatikan müsse diese spezifische Situation in Deutschland beachten, man habe hier „hochqualifizierte Seelsorgerinnen und Seelsorger“.

dpa