Kirche Bischof Bedford-Strohm: Auf die Stimmen der Kinder hören

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat in seiner Weihnachtsbotschaft dazu aufgerufen, die Kinder in den Blickpunkt zu rücken: In diesem Jahr gelte es vor allem, die Verletzungen wahrzunehmen, die die Corona-Pandemie bei Kindern hinterlassen habe, sagte Bedford-Strohm laut Mitteilung vom Donnerstag.