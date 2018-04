Kirche

Bischof Hanke weiht umstrittenen Diakon zum Priester

In einem feierlichen Gottesdienst hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke am Samstag drei Diakone zu Priestern geweiht. Darunter war auch ein junger Mann, der vor Jahren wegen antisemitischer Äußerungen aus dem Priesterseminar in Würzburg geflogen war. Der Eichstätter Oberhirte hatte ihm eine zweite Chance gegeben. Seine Weihe zu einem Diakon im vergangenen Jahr hatte der Zentralrat der Juden scharf kritisiert. Im September gab es deswegen ein persönliches Treffen von Zentralrats-Präsident Josef Schuster mit Hanke.