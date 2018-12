Kirche

Bischof Oster: Reise zum Weltjugendtag für viele schwierig

Eine Reise zum Weltjugendtag Ende Januar in Panama ist nach Ansicht des Passauers Bischofs Stefan Oster für viele Jugendliche aus Deutschland schwierig. „In Deutschland ist zu dem Zeitpunkt Schule, und Studenten haben Prüfungszeit“, sagte Oster am Donnerstag in München. Eine Reise in das lateinamerikanische Land sei zudem „auch weit und nicht so billig“. Trotzdem gebe es bisher schon 2300 Anmeldungen aus Deutschland, davon 300 aus Bayern.