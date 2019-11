Einsatz Bisher keine Spur von einer Bombe Nach einem Drohanruf wurde die Berufsschule Straubing evakuiert. Beamte mit Spezialhunden suchen immer noch das Gelände ab.

Merken

Mail an die Redaktion Passanten gehen während einer Evakuierung an einem Absperrband der Polizei vorbei: In Straubing wurde die technische Berufsschule evakuiert. Foto: Swen Pförtner/dpa

Straubing.In Straubing ist die Polizei nach wie vor im Großeinsatz. Ein anonymer Anrufer hatte am Mittwoch kurz vor elf Uhr bei der technischen Berufsschule in der Pestalozzistraße Drohungen geäußert. In der Schule sei eine Bombe platziert, sagt er. Polizeikräfte räumten das Gebäude vorsorglich. Zahlreiche Lehrer und rund 400 Schüler mussten das Gelände verlassen.

#Straubing #Bombendrohung

Der Bereich rund um die Berufsschule ist weiträumig abgesperrt und bleibt für die Dauer unserer Maßnahmen auch gesperrt.

Bittet beachtet weiterhin die Weisungen und Absperrungen der Einsatzkräfte.#WirFuerEuch pic.twitter.com/AmRpDg68fQ — Polizei Niederbayern (@polizeiNB) November 13, 2019

„Das gesamte Gebäude einschließlich des Geländes wird mit einem Großaufgebot momentan abgesucht“, bestätigte Stefan Gaisbauer, Sprecher der Straubinger Polizei gegenüber der Mittelbayerischen.. Der Einsatz dauerte gegen 14 Uhr noch an. Eine hohe Zahl von Beamten war mit Sprengstoffspürhunden auf dem Areal unterwegs, Gaisbauer: „Wir nehmen solche Drohungen ernst.“ Die Polizei ermittle auch intensiv, um die Identität des anonymen Anrufers festzustellen. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Stadtgraben großräumig zu umfahren.

Hier geht es zum Bayern-Teil.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.