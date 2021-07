Anzeige

Fussball Bisheriger Nürnberg-Profi Mühl wechselt zu Austria Wien Der bisherige Nürnberger Fußballprofi Lukas Mühl spielt künftig für Austria Wien.

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Lukas Mühl spielt den Ball. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.Der 24 Jahre alte Verteidiger hatte seinen Vertrag beim Zweitligisten aus Franken nicht verlängert; nun nahm ihn der Traditionsverein aus der österreichischen Hauptstadt unter Vertrag, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Der gebürtige Niederbayer spielte seit 2011, als er 14 Jahre alt war, beim „Club“. Mit dem FCN war er danach in der Bundesliga und zuletzt zwei Jahre lang als Stammspieler in der 2. Liga aktiv. „Wien ist eine geile Stadt. Man kann hier angreifen und super Fußball spielen“, sagte er.

