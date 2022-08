2.Bundesliga Bitteres Fürther Wiedersehen mit Leitl und Stürmer Nielsen

Die SpVgg Greuther Fürth hat ein ganz bitteres Wiedersehen mit Ex-Coach Stefan Leitl erlebt. Beim unglücklichen 1:2 (0:1) gegen Hannover 96 am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga erzielte ausgerechnet der im Sommer von den Franken mit Leitl zu den Niedersachsen gewechselte Norweger Havard Nielsen in der 86. Minute das entscheidende Tor. Die weiterhin sieglosen Fürther rutschten auf einen direkten Abstiegsplatz ab, während Leitl vor seinem 45. Geburtstag an diesem Montag den dritten Erfolg am Stück feierte.

dpa