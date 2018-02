Wetter Bitterkalte Temperaturen in Bayern Bibbern trotz Schal und Handschuhe: Einen Tag vor dem meteorologischen Frühlingsanfang hat die Kälte Bayern weiter fest im Griff. Nach dem Kälterekord auf der Zugspitze mit minus 30,5 Grad am Dienstag brachte ein arktisches Hoch aus Russland auch in der Nacht zum Mittwoch eisige Temperaturen in den Freistaat. Allerdings wurde auf Deutschlands höchstem Berg kein neuer Rekord aufgestellt.

Mail an die Redaktion Der Mond geht im Murnauer Moos am Horizont unter. Foto: Lino Mirgeler

München.Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden auf der Zugspitze minus 26 Grad gemessen. In Oberstdorf war es mit minus 21 Grad sogar noch kälter als in der Nacht zuvor. In München wurden Temperaturen um die minus 13 Grad festgestellt. Die Meteorologen rechneten damit, dass es in vielen Regionen noch kälter als in der Nacht davor war. Der Deutsche Wetterdienst wies darauf hin, dass die Dauerfrostperiode noch bis Freitag anhalten werde.