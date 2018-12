Justiz Björn Höckes Immunität aufgehoben Die Staatsanwaltschaft prüft, ob Höcke ein Foto der Ambergerin Sophia missbräuchlich im Internet verwendet hat.

Erfurt.Der Justizausschuss des Thüringer Landtages hat die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke aufgehoben. Dies sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz geschehen, hieß es am Freitag in Erfurt aus Ausschusskreisen. Zuerst hatten NDR und WDR darüber berichtet. Damit ist der Weg für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den AfD-Politiker frei.

Nach Angaben von NDR und WDR prüft die Staatsanwaltschaft, ob Höcke das Foto eines Gewaltopfers missbräuchlich im Internet verwendet hat. Auf dem Foto soll Sophia Lösche zu sehen sein, die im Sommer Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Leiche der jungen Frau aus Amberg war in Spanien gefunden worden. Lösche war Juso-Vorsitzende in Bamberg und in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Im Juni war sie als Tramperin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Behörden ermitteln deswegen gegen einen marokkanischen Lkw-Fahrer, der die junge Frau als Tramperin mitgenommen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz wollte sich erst im Laufe des Freitagvormittags äußern.

Die Eltern von Sophia Lösche hatten Ende September Anzeige gegen Höcke gestellt, weil er auf seiner Facebook-Seite Fotos veröffentlicht habe, auf denen Lösche zu sehen sei, berichteten NDR und WDR. Höcke habe das Bild des Opfers „widerrechtlich öffentlich zur Schau“ gestellt. Das Foto habe der Bruder der Polizei zur Fahndung zur Verfügung gestellt. Es soll Anfang September auch während des sogenannten Trauermarschs für Daniel H., der in Chemnitz Opfer einer Messerattacke wurde, in Großformat gezeigt worden sein.

„Die gegen mich erhobenen Vorwürfe sind vollkommen haltlos“, sagte Höcke. Er habe auf seiner Facebook-Seite mithilfe von Fotos lediglich eine öffentliche Veranstaltung dokumentiert, „deren Teilnehmer ich war“. (dpa)

