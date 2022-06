Musik Blancos Wunsch zum 85.: „Frieden, Frieden und Frieden“

Roberto Blanco wird 85 und hat zu seinem Ehrentag am Dienstag (7.6.) nach eigenen Worten vor allem eine Bitte: „Diesen Geburtstag wünsche ich mir, wenn Gott auf meine Gebete hört, Frieden, Frieden und Frieden“, sagte der Schlagersänger der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Umweltzerstörung ist für ihn ein Thema: „Wir sind auf diesem Planeten zu Besuch. Ich habe fast die ganze Welt gesehen, es gibt so wunderschöne Ecken, die kaputt gemacht werden von den Menschen.“ Blanco gibt sich überzeugt: „Wenn sie die Natur nicht respektieren, revanchiert sich die Natur. Und wenn sich die Menschen gegenseitig nicht respektieren, dann gibt es Kriege.“ All das passiere für Geld und Macht. Sinnlos, findet der Sänger, wie er sagt: „Der letzte Schlafanzug hat keine Taschen, man nimmt nichts mit.“

