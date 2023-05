Weltmeisterschaft Blaskapelle und roter Teppich: Eishockey-Team zurück

Rund 300 Eishockey-Fans in Düsseldorf und rund 150 in München haben den deutschen WM-Silberhelden einen emotionalen Empfang an den Flughäfen bereitet. Mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und einem „Wir sind stolz auf euch“-Banner standen die Anhänger am frühen Pfingstmontag in München Spalier, als ein großer Teil der Mannschaft um Bundestrainer Harold Kreis über den ausgerollten roten Teppich spazierte. Im Hintergrund spielte eine bayerische Blaskapelle, dann knallten Konfetti-Kanonen.

dpa