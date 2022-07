Nordbayern Blaualgen: Erste Seen für den Badebetrieb gesperrt

In der Sommerhitze sind im Norden Bayerns die ersten Seen wegen einer Häufung von Blaualgen für den Badebetrieb gesperrt worden. Der Landkreis Bamberg teilte am Freitag mit, dass der Baggersee in Ebing wegen der Bildung von Blaualgen derzeit nicht mehr zum Baden geeignet sei. Beim Verschlucken des Wassers bestehe die Gefahr, dass die Gesundheit der Badegäste beeinträchtigt werde, hieß es in einer Mitteilung.

dpa