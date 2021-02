Anzeige

Wetter Blauer Himmel, Sonnenschein und frostige Temperaturen Auch bei blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und eisigen Temperaturen ist es am Samstag in Bayerns Ausflugsregionen ruhig geblieben.

Mail an die Redaktion Eine vertrocknete Blütendolde ist mit Frost bedeckt. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Archivbild

München.Zu viele Ausflügler seien am Samstag im Allgäu noch nicht unterwegs, sagte ein Polizeisprecher in Kempten. Nach Informationen der Beamten in Unterfranken ist auch dort auf den Straßen kein Andrang auf Ausflugsziele zu verspüren.

Ähnlich sieht es in München aus: „Das Wetter lädt zum Rausgehen ein“, sagte ein Sprecher der Polizei. Doch Meldungen über überfüllte Schlittenhügel in der Landeshauptstadt habe er am Samstag noch nicht erhalten. Auch in den oberbayerischen Alpen scheint die Sonne. Laut der Polizei in Rosenheim seien zwar Menschen unterwegs, aber viel sei nicht los.

Für das Wochenende haben die Meteorologen des Deutschen Wetterdienst (DWD) für Bayern teils ideales Winterwetter vorhergesagt: Sonnenschein in allen Regionen. Doch in Teilen des Bayerischen Waldes steigt der Tageshöchstwert am Samstag nicht über minus 12 Grad. Im ganzen Freistaat ist es am Samstag frostig und kalt bei minus 2 Grad in Würzburg und minus 5 Grad in Augsburg. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen erneut vereinzelt auf bis zu minus 20 Grad.

