Kriminalität

Blinder Mann ausgeraubt: Täter stellt sich

Nach dem Überfall auf einen blinden Mann in Nürnberg hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Ein 17-Jähriger sagte nach Polizeiangaben vom Dienstag, er sei bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag stark betrunken gewesen und könne sich nicht mehr an alles erinnern. Plötzlich habe er jedoch fünf Euro in seiner Brieftasche gehabt, die vorher nicht da waren. Bekannte hätten ihm daraufhin geraten, zur Polizei zu gehen. Der junge Mann wird nun wegen Raubes angezeigt.