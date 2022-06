Landkreis Aichach-Friedberg Blitz steckt Scheunen in Brand

Beim Brand von zwei Scheunen in Schwaben ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von bis zu einer Million Euro entstanden. Ein Blitz soll nach Zeugenaussagen das Feuer verursacht haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zunächst soll am Montag eine der beiden Scheunen in Hollenbach (Landkreis Aichach-Friedberg) in Flammen aufgegangen sein. Danach sprangen diese auf das zweite Gebäude über. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Höhe von 750.000 bis zu einer Million Euro.

dpa