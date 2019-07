Warnung Blitz und Donner erreichen Ostbayern Dunkle Gewitterwolken ziehen über der Region auf. Der Wetterdienst warnt vor Sturmböen, Starkregen und Hagel.

Von Sandra Adler

Mail an die Redaktion Unwetter über Straubing (Archivbild). Foto: Armin Weigl / dpa

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern in den Landkreisen Cham, Schwandorf, Kelheim, Neumarkt und Regensburg sowie in der Stadt Regensburg. Der DWD warnt für die Regionen Regensburg und Kelheim gar vor „extremen Gewitter“, der höchsten Warnstufe.

Seit Montagnachmittag bilden sich einige schwere Gewitter, die mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, vereinzelt über 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer und Hagel mit Korngrößen um 4 Zentimeter einhergehen können.

Es bleibt heiß in Ostbayern

Bereits am Morgen regnete es in Franken vereinzelt. Ab dem Nachmittag ist vor allem Südbayern von starken Gewittern betroffen. Bayernweit bleibt es zunächst heiß - am Montag klettern die Temperaturen auf 26 Grad am Frankenwald und 33 Grad an der Salzach.

Ab Dienstag wird es nach Angaben des DWD in weiten Teilen des Freistaats trocken, in den Alpen gebe es aber Schauer und Gewitter.

Der Sommer ist damit noch nicht vorbei, aber Temperaturen weit über 30 Grad seien zunächst nur noch vereinzelt zu erwarten.

Mit Material der dpa

