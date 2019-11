Parteien Blume als CSU-Generalsekretär bestätigt Der Parteivorstand bestätigte den 44-Jährigen in seinem Amt - obwohl zuletzt auch Kritik an Blume laut geworden war.

Mail an die Redaktion Markus Blume spricht vor Beginn einer CSU-Vorstandssitzung. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Markus Blume bleibt Generalsekretär der CSU. Der Parteivorstand bestätigte den 44-Jährigen nach Teilnehmerangaben am Montag in München in seinem Amt - obwohl zuletzt auch Kritik an Blume laut geworden war. Dabei ging es um das Scheitern der Frauenquote sowie organisatorische Mängel auf dem CSU-Parteitag Mitte Oktober.

Söder hatte jedoch keine Zweifel an dem Generalsekretär geäußert und sich schützend vor ihn gestellt. Blume war bereits unter dem damaligen Parteichef Horst Seehofer im März 2018 Generalsekretär geworden. Er folgte damals auf den jetzigen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

Florian Hahn wurde vom CSU-Vorstand als Vize-Generalsekretär bestätigt - Söder hatte den 45-Jährigen im Januar zu Blumes Stellvertreter berufen. Ebenfalls bestätigt wurde Carolin Schumacher als Hauptgeschäftsführerin der CSU. (dpa)