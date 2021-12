Anzeige

Koalition Blume: „Bayern sitzt auf Ersatzbank“ CSU-Generalsekretär Markus Blume kritisiert die Nicht-Berücksichtigung Bayerns in der Riege der künftigen Ampel-Minister.

Mail an die Redaktion Markus Blume nimmt in der Parteizentrale an einer Pressekonferenz teil. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.„16 Prozent der Deutschen sind Bayern, aber bayerische Minister: Fehlanzeige“, kritisierte Blume am Montag in München. „Bayern sitzt im Kabinett Scholz nur auf der Ersatzbank.“

Kein Minister aus Bayern

Zuvor hatte nach Grünen und FDP auch die SPD ihre Ministerinnen und Minister fürs nächste Bundeskabinett vorgestellt - und darunter ist kein Politiker und keine Politikerin aus dem Freistaat. Die CSU hatte in der vergangenen Legislaturperiode mit Andreas Scheuer, Horst Seehofer und Gerd Müller drei Bundesminister gestellt.

Kritik von der Jungen Union

Auch der Vorsitzende der Jungen Union in Bayern, Christian Doleschal übt scharfe Kritik an Grünen, FDP und SPD: „Die Ampel-Koalition ist eine Anti-Bayern-Koaltion. Das zeigte sich schon beim Koalitionsvertrag und setzt sich bei der Kabinettsbesetzung fort: Kein einziger Bundesminister kommt aus Bayern. 13 Millionen Bürgerinnen und Bürger aus dem Freistaat haben damit keinen direkten Ansprechpartner in der Bundesregierung! Das ist ein Armutszeugnis der neuen Bundesregierung und zeigt, was sie von Bayern hält: nämlich gar nichts!“(dpa/ph)