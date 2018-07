Parteien

Blume: CSU hält Gegenwind „lautstarker Minderheiten“ aus

Die CSU ist aus Sicht von Generalsekretär Markus Blume nach wie vor volksnah. „Wir waren und sind die Partei der Leberkäs-Etage, wo alle auf Augenhöhe zusammenkommen und sich ernst nehmen“, sagte er dem „Fränkischen Tag“ (Montag). Das zeige sich etwa bei der bürgerlichen Handschrift im Koalitionsvertrag auf Bundesebene unter anderem mit der Einführung des Baukindergelds. „Und in Bayern legen wir immer noch etwas drauf“, sagte er mit Blick etwa auf die Eigenheimzulage, Familien- und Pflegegeld sowie Investitionen in die Digitalisierung. „Es gibt nichts Wichtigeres, als dass es den ganz normalen Menschen gut geht - das ist die einfachste Bestimmung der CSU-Politik.“ Nach jüngsten Umfragen verliert die CSU bei der Landtagswahl am 14. Oktober die alleinige Mehrheit.