Parteien

Blume kündigt Wahlkampf an Haustüren und im Netz an

Die CSU setzt für die kommende Landtagswahl auf eine Mischung aus klassischem Haustür-Wahlkampf und einer massiven Präsenz im Internet. Die Partei brauche „eine schnelle Reaktionsfähigkeit“, sagte Generalsekretär Markus Blume am Montag in der nicht öffentlichen Sitzung des CSU-Vorstands in München nach Angaben von Sitzungsteilnehmern. Am 14. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.