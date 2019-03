Vandalismus Blumen-Hasser verwüstet ganzen Park Ein Mann reißt in Weiden Hunderte von Frühlingsblühern mit Stumpf und Stiel aus. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Ein Gärtner pflanzt ein Stiefmütterchen: In Weiden riss ein Blumen-Hasser tausende Frühlingsblüten aus Beeten. Foto: Christophe Gateau/dpa

Weiden.Wer macht denn so was? Im Max-Reger-Park in Weiden und in der Kurt-Schumacher-Anlage blieb in der Nacht zu Samstag keine Blume mehr heil. Ein Mann riss die frisch angepflanzten Stiefmütterchen, Hyazinthen, Narzissen und andere Frühlingsblüher mit Stumpf und Stiel aus, trampelte in den Beeten herum und warf die Blüten samt Wurzelballen auf die Wege rundum.

Ein Passant hatte die Verwüstungsaktion am Freitag gegen 22 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Den Täter sah er nur aus größerer Entfernung, die Personenbeschreibung blieb vage.

Wolfgang Bayerl von der Polizeiinspektion Weiden reagierte am Samstag gegenüber der Mittelbayerischen hörbar entsetzt über den Vandalismus: „Da fehlt mir jedes Verständnis. Die Stadt Weiden betreibt großen Aufwand, um die Grünanlagen schön zu gestalten, gerade jetzt im Frühjahr – und dann das.“ Seine Kollegen hatten noch Samstag Nacht eine Reihe Blumen, die verstreut auf Wegen lagen, zurück in die Beete verfrachtet. Am Samstag Vormittag rückten Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und eine Reihe freiwilliger Helfer aus, um die Parkanlagen so gut wie möglich wieder herzurichten.

Die Angaben über den Schaden gehen auseinander. Während die Polizei von rund 1000 Euro Schaden und etwa 400 zerstörten Pflanzen ausgeht, wird in der Stadtgärtnerei laut ONetz mit 1000 Blumen und einigen tausend Euro Schaden gerechnet.

Wer kann Hinweise zu der Verwüstung geben? Die Ermittler sind auf Zeugen angewiesen, Kontakt: (09 61) 40 13 20.

Hier geht es zum Bayern-Teil.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.