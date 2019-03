Kriminalität

Blutspur führt Polizei nach Sachbeschädigung zum Täter

Leichtes Spiel hatten Polizeibeamte nach einer Sachbeschädigung in Aschaffenburg: Ein 29 Jahre alter Mann hat am Freitagabend eine Werbetafel eines Dönerladens beschädigt und sich dabei an der Hand verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.