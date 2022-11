Abschiedsbrief gefunden Bluttat in Weilheim: Polizei veröffentlicht Obduktionsergebnis

Mail an die Redaktion Eine Rose liegt neben einer Kerze vor einer Gartentür an einem Wohnhaus. Foto: Jacqueline Melcher/dpa

Weilheim i. OB, Stadt.Nach einem Gewaltverbrechen mit insgesamt vier Toten im oberbayerischen Weilheim wurden die Leichen am Montag obduziert. Nun hat die Polizei das Ergebnis veröffentlicht. Zudem wurde eine Abschiedsnachricht des mutmaßlichen Täters gefunden.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montagnachmittag meldet, starben die beiden Zwillingsschwestern (57) durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Die beiden Männer starben an ihren Schussverletzungen. Zudem berichtet das Präsidium, dass eine Abschiedsnachricht gefunden worden ist. Was genau in dieser stand, veröffentlichte die Polizei nicht.







Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei tötete der Verdächtige erst die Frauen (57) und dann den 60-jährigen Mann. Von den Ermittlern war aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zum genauen Verhältnis der Toten zueinander nichts zu erfahren. Neben der Leiche des mutmaßlichen Dreifachmörders .

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche - außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800/111-0111 oder 0800/111-0222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es beim Krisendienst Bayern unter der Telefonnummer 0800/655-3000 sowie der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

− els/dpa