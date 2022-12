Autobauer BMW-Batteriezell-Zentrum in Parsdorf läuft hoch

BMW startet die Inbetriebnahme seines Kompetenzzentrums für Batteriezellfertigung in Parsdorf bei München. Die ersten Anlagen seien aufgebaut, derzeit würden die Anlagen für die Elektrodenproduktion installiert und eingefahren, teilte der Autobauer am Dienstag mit. Mit den Kompetenzzentren in München und Parsdorf will BMW sein Wissen über Technik und Produktion von Batteriezellen für E-Autos so vertiefen, dass es seinen Zulieferern auf Augenhöhe Vorgaben machen kann.

dpa