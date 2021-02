Anzeige

Auto BMW bleibt größter US-Autoexporteur BMW ist zum siebten Mal in Folge größter Autoexporteuer der USA.

München.Im SUV-Werk Spartanburg habe man im vergangenen Jahr 361 000 Autos gebaut und 219 000 Autos im Wert von 8,9 Milliarden Dollar exportiert, teilte BMW am Freitag in München mit. Trotz Corona-Bedingungen habe das Werk in South Carolina in der zweiten Jahreshälfte einen neuen Produktionsrekord geschafft, sagte BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljković. Gut 11 000 Mitarbeiter bauen dort die Modelle X3, X4, X5, X6 und X7. Die wichtigsten Exportländer des SUV-Werks Spartanburg sind China (23 Prozent), Deutschland (13 Prozent), Südkorea, Kanada und Russland.

