Kriminalität

BMW-Chef Krüger: „Stehen für Vielfalt und Miteinander“

BMW-Chef Harald Krüger hat sich nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz den Mahnungen der Wirtschaft angeschlossen. Der „Welt am Sonntag“ sagte er: „Wir stehen ganz klar für eine offene Kultur, für Vielfalt, für ein Miteinander.“ In seinem Konzern arbeiteten täglich Menschen aus 120 verschiedenen Nationen zusammen, Arbeits- und Ausbildungsplätze würden auch Flüchtlingen angeboten. Wenn man im Ausland die Bilder aus Chemnitz verfolge, „dann sind das Bilder aus Deutschland, die man überhaupt nicht sehen möchte“, sagte Krüger.