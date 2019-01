Auto

BMW-Managerin Wortmann wird Vertriebschefin bei Audi

Die Volkswagen-Tochter Audi macht die BMW-Managerin Hildegard Wortmann zur neuen Vertriebs- und Marketingchefin. Spätestens ab 1. Juli soll die Verkaufsexpertin diese Funktion von Audi-Chef Bram Schot übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Ingolstadt mitteilte. Schot war im Januar nach einer Interimsphase an die Spitze des Herstellers gerückt, nachdem sein Vorgänger Rupert Stadler im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre verhaftet worden war.