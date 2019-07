Automobile BMW-Museum feiert Jubiläen und Rekorde Mit zwei Sonderausstellungen wird in München zurückgeblickt auf Meilensteine in der Unternehmensgeschichte.

Die Sonderausstellung „90 Jahre BMW Automobile" lässt die Meilensteine der BMW Group aufleben.

München.Am 7. März 2019 jährte sich der Gründungstag der BMW Group zum 103. Mal. Mit der Sonderausstellung „90 Jahre BMW Automobile“ und der Wechselausstellung „60 Jahre Mini“ widmet sich das BMW-Museum bis Oktober 2019 den zwei wichtigen Jubiläen der Unternehmensgeschichte und deren historischen Meilensteinen.

Vor 100 Jahren, am 17. Juni 1919, erzielte die BMW Group ihren ersten Rekord: Damals startete der Testpilot Franz Zeno Diemer vom Münchner Oberwiesenfeld mit seiner vom Flugzeugmotor BMW IV angetriebenen Maschine. Der 230 PS starke Antrieb war speziell für den Einsatz in großen Höhen konstruiert worden. Diemer trotzte in seinem offenen Cockpit Temperaturen von bis zu minus 50 Grad und dem stetig sinkenden Sauerstoffanteil in der Atemluft. Nach eineinhalb Stunden hatte die Maschine erstmals eine Flughöhe von fast 10 000 Metern erreicht. Ob Höhen- und Geschwindigkeitsrekorde oder Siege bei Rennen wie Le Mans oder der Rallye Paris-Dakar: In der Dauerausstellung des BMW-Museums werden die wichtigsten Momente der letzten 100 Jahre Unternehmensgeschichte mit Sonder-Informationstafeln neben den Exponaten hervorgehoben.

Die Geburt des Automobils



Zehn Jahre nach dem ersten Flugrekord hatte BMW sein Produktportfolio bereits um Motorräder erweitert. Nun folgte der nächste Schritt – der Einstieg ins Automobilgeschäft. Am 22. März 1929 verließ der erste BMW 3/15 PS die Werkshallen. Knapp 16 000 Exemplare des neuen Kleinwagens folgten bis 1932. In einer Zeit, in der die Zeichen für die Automobilproduktion alles andere als günstig standen, wurde der BMW 3/15 PS zum Verkaufsschlager und markierte den Startpunkt für eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte. Die Sonderausstellung „90 Jahre BMW Automobile“ widmet sich in der Rotunde der turbulenten Anfangszeit dieser Erfolgsgeschichte. Mit Hilfe zeitgenössischer Fotos illustriert sie Meilensteine wie die Geburt des Automobils, die Gründung der Bayerischen Motoren Werke und den Gewinn der Internationalen Alpenfahrt 1929.

Das BMW-Museum Ensemble: In dem Ensemble aus BMW-Welt, Museum und Werk können Besucher jeden Alters hautnah die Historie, Gegenwart und Zukunft der Marke BMW erleben.

Geschichte: Das BMW-Museum ist eines der ältesten Automobilmuseen Deutschlands. Es wurde 1973 erbaut und steht seit 1999 unter Denkmalschutz. 2008 wurde es neu eröffnet. Für junge Besucher gibt es das Junior Museum.

In der Wechselausstellung „60 Jahre Mini“ geht es um die Geschichte des Kultautos. Als Sir Alec Issigonis 1959 den klassischen Mini entwickelte, konnte er nicht ahnen, dass er damit eine automobile Stilikone erschaffen würde. Trotz einer Außenlänge von nur 3,05 Metern bot er ausreichend Platz für vier Insassen und ihr Gepäck. Mit Frontantrieb, einem vorn quer eingebautem Vierzylindermotor und einem darunter angeordneten Getriebe hatte Issigonis eine damals vollkommen neue und bald darauf von nahezu allen Herstellern adaptierte Konstruktionsweise entwickelt.

Mit dem Mini auf Weltreise



Sie bot beste Voraussetzungen für das Prinzip der kreativen Raumnutzung und für ein begeisternd agiles Fahrverhalten – Merkmale, die Modelle der britischen Premium-Marke bis heute auszeichnen. In diesem Jahr feiert das Fahrzeug seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat Mini Classic spannende Geschichten recherchiert, die den Mini als „Long Distance Runner“ vorstellen: Weltreisen, Roadtrips und Abenteuer von 1959 bis heute. Für Gruppen bietet das BMW-Museum 60-minütige Führungen an. Diese finden von Dienstag bis Sonntag statt und können unter (0 89) 1 25 01 60 01 oder per E-Mail an infowelt@bmw-welt.com vereinbart werden.

