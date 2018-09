Auto BMW ruft in China 139 000 Autos zurück Der Konzern fürchtet Probleme mit der Klimaanlage. Betroffen sind 3er-Modelle, die zwischen 2005 und 2011 gebaut wurden.

Mail an die Redaktion Ein Mann arbeitet an einem BMW. Der Autobauer ruft in China 3er-Modelle aus den Jahren 2005 bis 2011 zurück. Foto: Armin Weigel/dpa

Peking.BMW ruft in China mehr als 139 000 Fahrzeuge wegen möglicher Probleme mit der Klimaanlage in die Werkstatt. Das teilte Chinas Qualitätsaufsichtsbehörde auf ihrer Website mit. Betroffen seien 3er BMWs, die zwischen 2005 und 2011 gebaut wurden. Ein BMW-Sprecher sagte in München, die Verkabelung des Gebläsereglers werde ersetzt, weil ein Stecker rosten und sich Kabel erwärmen könnten. Dann könnte die Klimaanlage ausfallen. Der Aufsichtsbehörde zufolge könnte sich in extremen Fällen die Wahrscheinlichkeit für ein Feuer erhöhen.

Zuletzt hatte eine große Rückruf-Aktion von Toyota für Schlagzeilen gesorgt: Mehr als eine Million Autos sind betroffen.

