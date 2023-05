München BMW wirtschaftet in Autosparte überraschend profitabel

Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal im Kerngeschäft mit Autos überraschend viel Gewinn aus dem laufenden Geschäft gemacht. In der Sparte stieg der Gewinn vor Zinsen und Steuern um fast 60 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das entsprach einer operativen Marge von 12,1 Prozent und fiel damit deutlich höher aus als von Experten erwartet. Ohne Belastungen aus der Einbeziehung der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen aus dem vergangenen Jahr wäre die Profitabilität noch höher ausgefallen.

dpa