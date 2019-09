Fussball Boateng fehlt bei Lederhosen-Auftritt: Doch noch Wechsel? Ohne Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng haben am Sonntag die traditionellen Fotoaufnahmen der Fußball-Profis des FC Bayern in Lederhosen zum kommenden Oktoberfest stattgefunden.

Merken

Mail an die Redaktion Der Kader vom FC Bayern München steht in einem Fotostudio. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

München.Der Fußball-Weltmeister von 2014 fehlte bei dem Werbetermin, was einen Tag vor Ablauf der Transferfrist an diesem Montag neue Spekulationen um einen Wechsel des Innenverteidigers in letzter Minute aufkommen ließ. Boateng ist aktuell nur Reservist beim deutschen Meister.

An den ersten drei Bundesliga-Spieltagen kam Boateng, der am Dienstag 31 wird, nicht zum Einsatz. Auch beim 6:1 gegen Mainz am Samstag saß er 90 Minuten auf der Ersatzbank. Im Abwehrzentrum der Münchner sind Nationalspieler Niklas Süle und der für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtete französische Weltmeister Lucas Hernández erste Wahl. Boateng galt zum Ende der vergangenen Saison als erster Wechselkandidat. Es gab aber wohl kein sportlich und finanziell verlockendes Angebot für ihn.

Nun hat sich beim italienischen Meister Juventus Turin aber Verteidiger-Altstar Giorgio Chiellini (35) einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt lange aus. Er soll dem Team von Boatengs langjährigen DFB-Kollegen Sami Khedira bis zu sechs Monate fehlen. Boateng steht in München noch bis 30. Juni 2021 unter Vertrag. Womöglich könnte sich da eine attraktive Option für Boateng ergeben.